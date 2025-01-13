У Молдові обговорять ситуацію з електроенергією на раді з нацбезпеки

Президентка Молдови Мая Санду скликала на вівторок, 14 січня, засідання Вищої ради безпеки, на якому обговорять ситуацію в енергетичному секторі та допомогу населенню.

Про це, як пише "Європейська правда", анонсувала президентура Молдови.

Засідання Вищої ради безпеки Молдови, присвячене ситуації в енергетиці країни, призначене на ранок 14 січня.

Після нього Санду проведе пресконференцію.

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Про засідання ради стало відомо після того, як державна компанія Молдови Energocom повідомила, що не змогла зарезервувати електроенергію, необхідну для покриття дефіциту 14 січня.

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили виданню NewsMaker, що, незважаючи на дефіцит електроенергії, відключень світла в країні не буде.

Нагадаємо, у Молдові з грудня 2024 року діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв’язку з припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров’я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.

На цьому тлі в країні майже удвічі підвищили тарифи на електроенергію.

Тим часом у невизнаному Придністровʼї після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.