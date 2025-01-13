У Молдові обговорять ситуацію з електроенергією на раді з нацбезпеки
Президентка Молдови Мая Санду скликала на вівторок, 14 січня, засідання Вищої ради безпеки, на якому обговорять ситуацію в енергетичному секторі та допомогу населенню.
Про це, як пише "Європейська правда", анонсувала президентура Молдови.
Засідання Вищої ради безпеки Молдови, присвячене ситуації в енергетиці країни, призначене на ранок 14 січня.
Після нього Санду проведе пресконференцію.
Про засідання ради стало відомо після того, як державна компанія Молдови Energocom повідомила, що не змогла зарезервувати електроенергію, необхідну для покриття дефіциту 14 січня.
У Міністерстві енергетики Молдови повідомили виданню NewsMaker, що, незважаючи на дефіцит електроенергії, відключень світла в країні не буде.
Нагадаємо, у Молдові з грудня 2024 року діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв’язку з припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров’я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.
На цьому тлі в країні майже удвічі підвищили тарифи на електроенергію.
Тим часом у невизнаному Придністровʼї після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.