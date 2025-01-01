Україна припинила транзит російського газу до Європи

Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який таким чином продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Про це заявив Оператор ГТС України, пише "Європейська правда".

У компанії повідомили, що о 7:00 за київським часом закінчилася дія угоди між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.

"Відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах. Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів. Таким чином, з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу", – йдеться у заяві.

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Зазначають, що Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту.

"Зокрема, готуючись до роботи в нових умовах, ОГТСУ домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам. В 2024 р. Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі – це "Вертикальний коридор", а також зробила гарантовані потужності з Польщі", – йдеться у заяві.

Також суттєво скоротили споживання природного газу для власних потреб, а також провелли оптимізацію значної кількісті активів, які не задіяні в роботі газотранспортної системи.

Газове питання протягом останнього тижня стало темою гострих заяв з боку словацького прем’єра Роберта Фіцо, який до останнього розраховував на те, що Україна все ж продовжить угоду, або погодиться на ідею з транзитом азербайджанського газу – що означало би, що Азербайджан докуповуватиме для себе необхідні обсяги у Росії.

Зокрема Фіцо пригрозив відплатити Україні припиненням імпорту електроенергії, що важливо для України в умовах постійних обстрілів Росією об’єктів енергосистеми. В українському уряді вважають, що Братислава не піде на цей крок, оскільки він буде "абсолютно суперечити" правилам ЄС.

Водночас уряді Словаччини запевнили, що країна добре готова до припинення постачання російського газу, який отримувала транзитом через Україну.