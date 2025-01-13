В Молдове обсудят ситуацию с электроэнергией на совете по нацбезопасности

Президент Молдовы Майя Санду созвала на вторник, 14 января, заседание Высшего совета безопасности, на котором обсудят ситуацию в энергетическом секторе и помощь населению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", анонсировала президентура Молдовы.

Заседание Высшего совета безопасности Молдовы, посвященное ситуации в энергетике страны, назначено на утро 14 января.

После него Санду проведет пресс-конференцию.

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О заседании совета стало известно после того, как государственная компания Молдовы Energocom сообщила, что не смогла зарезервировать электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита 14 января.

В Министерстве энергетики Молдовы сообщили изданию NewsMaker, что, несмотря на дефицит электроэнергии, отключений света в стране не будет.

Напомним, в Молдове с декабря 2024 года действует чрезвычайное положение в энергетике, введенное в связи с прекращением поставок "бесплатного" российского газа в непризнанное Приднестровье, за счет которого работала электростанция, обеспечивающая потребности обоих берегов Днестра.

На этом фоне в стране почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию.

Между тем в непризнанном Приднестровье после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.