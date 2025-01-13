Соратники Трампа в Конгресі підготували законопроєкт "про купівлю Гренландії"

Група республіканців у Палаті представників США підготувала законопроєкт, що має надати юридичні повноваження для купівлі Гренландії Дональду Трампу, який про це не раз говорив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Республіканець від штату Теннессі Енді Оглс разом із 10 однопартійцями запропонували законопроєкт під назвою "Повернімо Гренландії велич" (Make Greenland Great Again Act).

Він передбачає, що чинний президент США зможе одразу після інавгурації почати переговори з Данією про купівлю Гренландії, а після укладання угоди – повідомити про це Конгрес (як розпорядника бюджетних коштів).

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"Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти Трампу досягти успіху в інтересах американського народу", – пояснив Оглс в інтервʼю Fox News.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, минулого тижня повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".

Хоча минулого тижня Трамп не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс, виступаючи в неділю на телеканалі Fox News, відкинув можливість використання військової сили.

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