Майбутній віцепрезидент США каже, що щодо Гренландії "може бути укладена угода"

Майбутній віцепрезидент в адміністрації Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що у США нема потреби використовувати військову силу в Гренландії, та зауважив, що щодо острова "можна було б укласти угоду".

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".

Венс заявив, що Штати вже мають певний військовий контингент на острові, і нагадав, що син Трампа нещодавно відвідав Гренландію.

"Нам не потрібно використовувати військову силу. Люди забувають, що у нас вже є війська в Гренландії", – сказав він.

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За словами майбутнього віцепрезидента, місцеві жителі під час цього візиту висловили бажання "мати право розвивати власні ресурси". На думку республіканця, данська влада зробила недостатньо для безпеки регіону.

"Відверто кажучи, нинішнє керівництво, данський уряд, не дуже добре попрацювало над тим, щоб убезпечити Гренландію", – зазначив Венс.

Відтак він заявив, що це "хороша можливість" для США "взяти на себе ініціативу в убезпеченні Гренландії і експлуатації природних ресурсів".

"І це те, що Дональд Трамп вміє робити найкраще. Він вміє укладати угоди, і я думаю, що щодо Гренландії можна укласти угоду", – підсумував він.

Зазначимо, Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен після цього наголосила, що Гренландія належить її мешканцям. А прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.

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