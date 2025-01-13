Гренландія прагне зміцнити зв’язки зі США на своїх умовах – прем’єр-міністр

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив у понеділок, що країна прагне зміцнити свої оборонні та гірничодобувні зв'язки зі Сполученими Штатами, але на своїх умовах.

Про це, як пише "Європейська правда", Егеде сказав на пресконференції в Нууку в понеділок, його цитує агентство Reuters.

Егеде заявив, що його уряд шукає шляхи співпраці зі Сполученими Штатами, і що він готовий розпочати діалог з новою адміністрацією Трампа. Але він підкреслив, що саме його кабінет вирішуватиме, як це відбуватиметься.

"Незалежність Гренландії – це справа Гренландії, в тому числі і щодо використання її землі, тому саме Гренландія буде вирішувати, до якої угоди ми повинні прийти", – сказав він.

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Егеде скликав лідерів політичних партій Гренландії на зустріч у столиці Нуук, щоб обговорити колективний підхід до інтересів США.

"Це вперше, коли до Гренландії прислухаються з такою увагою. Ми повинні бути спокійними, скористатися ситуацією і триматися разом", – сказав він.

Хоча минулого тижня Трамп не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс, виступаючи в неділю на телеканалі Fox News, відкинув можливість використання військової сили.

"Це викликало занепокоєння, коли ми вперше це почули. Але віцепрезидент вчора сказав, що вони не зацікавлені у використанні зброї. Ми зацікавлені у співпраці", – сказав Егеде.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, минулого тижня повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".

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