Байден: Путін хотів захопити Київ, але його там не було, а я був

Президент США Джо Байден, підсумовуючи зовнішню політику його адміністрації, згадав про війну Росії проти України та вкотре повторив, що Москва не досягла своїх "стратегічних цілей".

Про це він сказав у промові у Державному департаменті США в понеділок, 13 січня, повідомляє "Європейська правда".

Байден згадав про повномасштабне російське вторгнення в Україну, говорячи про те, що за його адміністрації вороги США ослабли, зокрема і Росія.

"Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Насправді ж після початку війни в центрі Києва побував я, а не він. Путін цього не зробив", – пожартував американський президент.

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"Їхати на потязі було довго! Але я – єдиний верховний головнокомандувач (США. – Ред.), який відвідав зону бойових дій, яка не контролюється військами США", – додав він.

За словами президента, США допомогли Україні та зупинили Путіна, тому за майже три роки повномасштабного вторгнення йому "не вдалось досягти жодної стратегічної мети".

"Йому досі не вдалось підкорити Україну. Не вдалось зламати єдність НАТО. Не вдалось захопити значних територій", – перелічив Байден.

Пізніше він назвав два завдання, які поставив перед собою з початку повномасштабного вторгнення Росії: згуртувати світ на підтримку України та "уникнути війни між двома ядерними державами".

"Нам вдалось і те, й те. І сьогодні Україна – все ще вільна та незалежна країна, яка має потенціал на світле майбутнє. Ми заклали підґрунтя для наступної адміністрації, щоб вони могли захистити світле майбутнє українського народу", – підсумував Байден.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен говорив, що чинне керівництво США докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації Трампа.