Байден вважає, що за його президентства США зміцніли, а їхні вороги – ослабли

Президент США Джо Байден вважає, що за чотири роки його адміністрації Вашингтон зміцнив своє становище на глобальній арені, тоді як його опоненти, навпаки, ослабли.

Про це він сказав у промові у Державному департаменті США в понеділок, 13 січня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Байдена, США перебувають "у поворотному моменті".

"Доба після Холодної війни добігла кінця, настала нова доба. І за ці чотири роки ми поставали перед кризами, нас випробовували, і з цих випробувань ми, на мій погляд, вийшли сильнішими, ніж до цього", – констатував він.

Реклама:

Серед іншого, американський президент згадав глобальну економічну конкуренцію, в якій, вважає він, "завдяки моїй адміністрації США перемагають".

"Якщо порівняти з чотирма роками тому, Америка сильніша, наші альянси – сильніші, наші вороги та конкуренти – слабші, й ми досягли цього не шляхом війни", – підкреслив Байден.

Він додав, що за його президентства США збільшили свою силу в усіх вимірах – дипломатичному, військовому, технологічному та економічному.

"І тепер Америка більш здатна і, дозволю собі сказати, готові, ніж була тривалий час", – вважає американський лідер.

Як відомо, Джо Байден в останні дні президентства запланував дві промови – про зовнішню політику та становище США у світі та свої власні досягнення на державній службі.

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, чинне керівництво США докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації Трампа.