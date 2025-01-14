У Фінляндії підозрюють в обриві кабелю ще одного члена екіпажу танкера, повʼязаного з РФ

Поліція Фінляндії почала слідство щодо дев’ятого члена екіпажу танкера Eagle S, затриманого наприкінці грудня за підозрою в пошкодженні підводного кабелю звʼязку.

Про це повідомив фінський мовник Yle із посилання на заяву Центральної кримінальної поліції країни, передає "Європейська правда".

На початку січня 2025 року поліція Фінляндії почала слідство щодо восьмого члена екіпажу танкера Eagle S. Усім членам екіпажу, які перебувають під підозрою, заборонено залишати країну.

Відтак, у понеділок, 13 січня, фінські правоохоронці розпочали слідство щодо дев’ятого члена екіпажу за статтею "Заподіяння тяжкої шкоди та порушення телекомунікацій".

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26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

У межах розслідування фінська влада виявила на дні Балтійського моря сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S, який пізніше з дна дістав спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos.

10 січня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна посилює свої зусилля з боротьби з російським "тіньовим флотом", а також підтвердила, що НАТО відправляє два кораблі до Балтійського моря.

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