В Финляндии подозревают в обрыве кабеля еще одного члена экипажа танкера, связанного с РФ

Полиция Финляндии начала следствие в отношении девятого члена экипажа танкера Eagle S, задержанного в конце декабря по подозрению в повреждении подводного кабеля связи.

Об этом сообщил финский вещатель Yle со ссылкой на заявление Центральной криминальной полиции страны, передает "Европейская правда".

В начале января 2025 года полиция Финляндии начала следствие в отношении восьмого члена экипажа танкера Eagle S. Всем членам экипажа, которые находятся под подозрением, запрещено покидать страну.

Следовательно, в понедельник, 13 января, финские правоохранители начали следствие в отношении девятого члена экипажа по статье "Причинение тяжкого вреда и нарушение телекоммуникаций".

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26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В рамках расследования финские власти обнаружили на дне Балтийского моря следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S, который позже со дна достал специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos.

10 января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна усиливает свои усилия по борьбе с российским "теневым флотом", а также подтвердила, что НАТО отправляет два корабля в Балтийское море.

Подробнее об этом читайте в статье Российская война уходит под воду.