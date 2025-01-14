Рютте: "Или мы увеличим расходы на оборону, или доставайте учебники по русскому"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в общении с евродепутатами отметил, что считает расходы на оборону на уровне 2% недостаточными для того, чтобы союзники были в безопасности через 4-5 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время заседания комитета Европейского парламента в понедельник, 13 января.

Рютте отметил, что очень обеспокоен ситуацией безопасности в Европе. "Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", – отметил он.

Генсек подчеркнул, что для того, чтобы защитить своих людей и свой образ жизни, союзники должны безотлагательно инвестировать больше в оборону и оборонное производство и эффективность процессов, а также повышать устойчивость своих обществ и критической инфраструктуры.

Реклама:

Он приветствовал то, что в 2024 году многие страны достигли показателя расходов на оборону на уровне 2%, но отметил, что теперь этого уже недостаточно.

"Чтобы мы были в безопасности в последующие годы, союзникам придется тратить гораздо больше, чем 2%... Больше расходов на оборону – это означает меньше расходов на другие приоритеты. Но от этого может очень зависеть наше будущее", – подчеркнул он.

"2% уже недостаточно. Мы в безопасности сейчас, но не будем в безопасности через 4-5 лет. Если мы этого не сделаем – придется доставать учебники по русскому языку или ехать в Новую Зеландию", – полушутя сказал генсек НАТО.

Еще ранее Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа", поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.