Трамп підтвердив, що підтримує оборонні витрати НАТО на рівні 5%

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.

Про це він сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що саме за його першого президентства домігся збільшення оборонних витрат Альянсу, і що Європа стикається з більшими загрозами, ніж США, тоді як витрачає менше.

Він згадав закриту дискусію з лідерами НАТО за свого першого президентського терміну, коли один із премʼєр-міністрів запитав: якщо держава не витрачає 2% ВВП на оборону, чи означає це, що США відмовляться їм допомагати захищатись від агресії.

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"Має бути 5%, а не 2%. Але на той момент було 2%", – додав Трамп.

На уточнювальне питання журналіста він підтвердив, що виступає за збільшення оборонних витрат у НАТО до 5% ВВП.

"Якщо у вас є країна і постійні збройні сили, то це 4%. Я думаю, що вони повинні бути….Вони в небезпечному становищі. Вони всі можуть собі це дозволити. Але вони повинні бути на рівні 5%, а не 2%", – продовжив обраний президент США.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.

Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.