ЗМІ: у Китаї розглядають продаж TikTok Маску, щоб уникнути проблем у США

У Китаї нібито розмірковують над продажем застосунку TikTok американському мільярдеру Ілону Маску, щоб уникнути його заборони у США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Китайські посадовці нібито розглядають як один з варіантів продаж TikTok Ілону Маску, якщо китайській компанії-власниці ByteDance не вдасться зупинити його заборону у США через апеляцію до Верховного суду.

Варіанти дій щодо TikTok є частиною ширшої дискусії у Пекіні про те, як взаємодіяти з новою адміністрацією у США. У Китаї очікують серйозних переговорів з адміністрацією Трампа щодо тарифів, експортного контролю тощо, і розглядають TikTok як одне з питань, де можна піти на поступки.

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За сценарієм, який нібито обговорюється – поки як потенційний варіант – розглядають перехід застосунку під контроль Маскової компанії X (Twitter). TikTok з його понад 170 млн користувачів у США міг би допомогти X з привабленням рекламодавців і компанія могла б використовувати аналітику даних, зібраних завдяки застосунку.

Невідомо, наскільки сам Ілон Маск та компанія-власниця застосунку ByteDance знають про це і чи починали спілкування з цього приводу. Від офіційних коментарів вони відмовилися.

У квітні мільярдер висловлював думку, що TikTok має залишитись доступним у США, хоча його заборона могла б бути на користь X. Маск тоді зазначив, що це було б "всупереч свободі слова й вираження поглядів, і це не те, за що виступає Америка".

З практичної точки зору відокремити американську частку бізнесу TikTok буде складно, і це один з аргументів адвокатів компанії у суді.

Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, похвалившись своїми показниками охоплення.