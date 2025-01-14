СМИ: в Китае рассматривают продажу TikTok Маску, чтобы избежать проблем в США

В Китае якобы размышляют над продажей приложения TikTok американскому миллиардеру Илону Маску, чтобы избежать его запрета в США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Китайские чиновники якобы рассматривают как один из вариантов продажу TikTok Илону Маску, если китайской компании-владелице ByteDance не удастся остановить его запрет в США через апелляцию в Верховный суд.

Варианты действий по TikTok являются частью более широкой дискуссии в Пекине о том, как взаимодействовать с новой администрацией в США. В Китае ожидают серьезных переговоров с администрацией Трампа по тарифам, экспортному контролю и т.д., и рассматривают TikTok как один из вопросов, где можно пойти на уступки.

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По сценарию, который якобы обсуждается – пока как потенциальный вариант, – рассматривают переход приложения под контроль компании Маска X (Twitter). TikTok с его более 170 млн пользователей в США мог бы помочь X с привлечением рекламодателей и компания могла бы использовать аналитику данных, собранных благодаря приложению.

Неизвестно, насколько сам Илон Маск и компания-владелец приложения ByteDance знают об этом и начинали ли общение по этому поводу. От официальных комментариев они отказались.

В апреле миллиардер высказывал мнение, что TikTok должен остаться доступным в США, хотя его запрет мог бы быть на пользу X. Маск тогда отметил, что это было бы "вопреки свободе слова и выражения взглядов, и это не то, за что выступает Америка".

С практической точки зрения отделить американскую долю бизнеса TikTok будет сложно, и это один из аргументов адвокатов компании в суде.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно намекнул, что не видит причин отказываться от платформы TikTok, похваставшись своими показателями охвата.