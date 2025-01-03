Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятись від TikTok

Обраний президент США Дональд Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, оскільки бачить її для себе впливовим інструментом поширення інформації.

Як пише "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму обліковому записі в X (Twitter), де дублюють дописи з власної соцмережі Трампа Truth Social, що є для нього основною.

Дональд Трамп опублікував таблицю результатів його контенту у TikTok станом на початок січня 2025 року. З неї випливає, що контент отримав десятки мільярдів переглядів, та що його облікові записи за сукупним показником в рази випереджають контент і його суперниці на виборах Камали Гарріс, і таких поп-зірок як Тейлор Свіфт і Бейонсе.

"Чому б я мав думати про відмову від TikTok?", – риторично прокоментував обраний президент.

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Why would I want to get rid of TikTok?



Donald Trump Truth Social 12:15 AM EST 01/03/25 pic.twitter.com/J1SkgYR3Ka – Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 3, 2025

Нагадаємо, у країнах Заходу не один рік лунають дискусії про необхідність пильної уваги до застосунку TikTok, аж до його заборони, через питання до його алгоритмів та зв’язок з Китаєм, де бізнес може приховано працювати в інтересах влади. Попри це, чимало топполітиків – або їхні комунікаційні команди – продовжують використовувати платформу для просування свого контенту.

Ця увага особливо посилилася після скандального першого туру президентських виборів у Румунії, де перемогу раніше маловідомого ультраправого кандидата значною мірою забезпечила вдала кампанія у TikTok. Конституційний Суд Румунії безпрецедентно скасував результати і розпорядився перезапустити виборчий процес, а Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok.