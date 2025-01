Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятись від TikTok

Обраний президент США Дональд Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, оскільки бачить її для себе впливовим інструментом поширення інформації.

Як пише "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму обліковому записі в X (Twitter), де дублюють дописи з власної соцмережі Трампа Truth Social, що є для нього основною.

Дональд Трамп опублікував таблицю результатів його контенту у TikTok станом на початок січня 2025 року. З неї випливає, що контент отримав десятки мільярдів переглядів, та що його облікові записи за сукупним показником в рази випереджають контент і його суперниці на виборах Камали Гарріс, і таких поп-зірок як Тейлор Свіфт і Бейонсе.

"Чому б я мав думати про відмову від TikTok?", – риторично прокоментував обраний президент.

Why would I want to get rid of TikTok?



Donald Trump Truth Social 12:15 AM EST 01/03/25 pic.twitter.com/J1SkgYR3Ka