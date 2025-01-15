Лідер невизнаного Придністров’я каже, що Росія подаватиме газ як "гуманітарну допомогу"

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що Росія подасть газ як гуманітарну допомогу в Придністров'я.

Про це пише російське агентство ТАСС, передає "Європейська правда".

Як відомо, напередодні, 14 січня, Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну.

Вже 15 січня він заявив, що Росія подасть газ як гуманітарну допомогу в невизнане Придністров'я.

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Також він наголосив, що "російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови".

Нагадаємо, 1 січня 2025 року, після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Із 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Ексміністр енергетики Молдови Віктор Парліков спрогнозував, що "Газпром" незабаром відновить постачання газу Придністров’ю, отримавши бажаний інформаційний ефект від створеної кризи.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.