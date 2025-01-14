У Кишиневі вважають, що Росія скоро відновить постачання газу Придністров’ю
Ексміністр енергетики Молдови Віктор Парліков переконаний, що Росія невдовзі відновить постачання газу невизнаному Придністров’ю до того, як там закінчаться запаси вугілля.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Newsmaker.
Віктор Парліков вважає, що "Газпром" врешті відновить постачання газу Придністров’ю і це станеться до того, як там вичерпаються запаси вугілля, за рахунок якого зараз виробляє електроенергію Молдавська ДРЕС.
"Думаю, (газ буде) з 1 лютого, але, може, і раніше… Це буде залежати від їхнього відчуття щодо того, наскільки успішні їхні дії в інформаційному полі", – зазначив ексміністр.
"Зараз створюється картинка гуманітарної кризи, наголошу ще раз – рукотворної, потім в інформаційному полі намагаються перекласти відповідальність за цю кризу на Кишинів, Київ, ще когось. А потім має вийти "рятівниця-Росія" і дати безкоштовний газ", – вважає Парліков.
На його думку, Росія буде постачати обмежені обсяги, яких вистачить лише для лівого берега Дністра, щоб Молдавська ДРЕС не могла виробляти електроенергію для правобережної Молдови.
"Ідея у тому, щоб знову перед парламентськими виборами у Молдові "намалювати" різницю, мовляв, якщо ви дружите з Росією – у вас дешева енергія, а ці божевільні з Молдови хай платять за європейськими цінами. Що через те, що Молдова йде у ЄС, через її європейський вектор, там високі ціни", – зазначив ексміністр.
Нагадаємо, в уряді Молдови повторили, що готові допомогти Придністров'ю з вирішенням енергокризи.
На вівторок 14 січня президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки, на якому обговорять ситуацію в енергетичному секторі та допомогу населенню.
Детально про те, який план, ймовірно, реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.