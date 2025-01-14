Лідер невизнаного Придністров’я провів у Москві переговори щодо енергокризи

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну.

Про це стало відомо російському агентству ТАСС від джерела в керівництві невизнаного Придністров’я, пише "Європейська правда".

Водночас росагентство не повідомило, із ким вів переговори у Москві Вадим Красносельський.

Речник Красносельського Денис Підгорний підтвердив, що у Москві відбулись переговори за участі лідера невизнаного Придністров’я, і що їхньою темою справді була енергетична криза, повідомляє "Первый Приднестровский".

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Раніше про те, що Красносельський полетів до Москви через аеропорт Кишинева, повідомила президентка Молдови Мая Санду.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року, після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Із 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Ексміністр енергетики Молдови Віктор Парліков спрогнозував, що "Газпром" незабаром відновить постачання газу Придністров’ю, отримавши бажаний інформаційний ефект від створеної кризи.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.