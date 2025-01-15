Лидер непризнанного Приднестровья говорит, что Россия будет подавать газ как "гуманитарную помощь"

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи в Приднестровье.

Об этом пишет российское агентство ТАСС, передает "Европейская правда".

Как известно, накануне, 14 января, Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису, который сложился в регионе после остановки транзита российского газа через Украину.

Уже 15 января он заявил, что Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи в непризнанное Приднестровье.

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Также он подчеркнул, что "российский газ будут поставлять только для потребителей Приднестровья, а не Молдовы".

Напомним, 1 января 2025 года, после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Экс-министр энергетики Молдовы Виктор Парликов спрогнозировал, что "Газпром" вскоре возобновит поставки газа Приднестровью, получив желаемый информационный эффект от созданного кризиса.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.