Туск: Росія планувала повітряний терор проти Польщі та авіаліній в усьому світі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у цілому світі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у середу на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Польщі.

Туск загадав про зустріч лідерів держав щодо безпеки у Балтійському морі, яка відбулась у вівторок у Фінляндії, де йшлося, зокрема, про російські акти саботажу.

"Ці акти саботажу – версії війни, яку Росія проголосила усьому світу, не тільки Україні. Вони вимагають спільних дій, і Польща відіграє ключову роль у протидії актам саботажу і диверсіям, які відбулись не тільки на польській території", – сказав Туск.

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Він наголосив, що останні дані підтверджують підготовку Росією актів терору проти авіаліній.

"Росія планувала повітряний терор – і не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у цілому світі", – відзначив Туск.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляли, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ писали, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.