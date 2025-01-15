Дуда наполягає, що запросити Україну в НАТО треба вже зараз

Президент Польщі Анджей Дуда наполягає, що держави Північноатлантичного альянсу повинні вже зараз запросити Україну до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда заявив у середу у Варшаві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Хоча Дуда наголосив, що вважає найбільш дієвою гарантією безпеки для України членство нашої держави в НАТО, він визнав, що членство до завершення бойових дій в Україні є неможливими.

Проте Дуда вважає, що запрошення Україна могла б отримати вже зараз.

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"Після початку повномасштабного російського вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу", – сказав Дуда.

Він підкреслив, що все більше очільників держав НАТО схиляються до запрошення України в НАТО.

Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском 15 січня заявив, що членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї й підтримка української армії, а також ймовірне розміщення на території України військового контингенту іноземних держав могли би стати гарантіями безпеки.

Раніше в інтерв’ю "ЄП" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе.