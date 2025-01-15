Дуда настаивает, что пригласить Украину в НАТО нужно уже сейчас

Президент Польши Анджей Дуда настаивает, что государства Североатлантического альянса должны уже сейчас пригласить Украину в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда заявил в среду в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хотя Дуда подчеркнул, что считает наиболее действенной гарантией безопасности для Украины членство нашего государства в НАТО, он признал, что членство до завершения боевых действий в Украине невозможно.

Однако Дуда считает, что приглашение Украина могла бы получить уже сейчас.

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"После начала полномасштабного российского вторжения я настойчиво требую, чтобы страны НАТО оформили Украине приглашение к членству. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности странами Североатлантического альянса", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что все больше руководителей государств НАТО склоняются к приглашению Украины в НАТО.

Владимир Зеленский после встречи с премьером Польши Дональдом Туском 15 января заявил, что членство в ЕС и НАТО, серьезные пакеты оружия и поддержка украинской армии, а также возможное размещение на территории Украины военного контингента иностранных государств могли бы стать гарантиями безопасности.

Ранее в интервью "ЕП" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.