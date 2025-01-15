Зеленський анонсував створення "осередків єдності" для українців за кордоном

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за кордоном буде створено "осередки єдності", які працюватимуть для підтримки українців.

Про це він повідомив на пресконференції у Варшаві в середу, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що раніше у середу обговорив на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою підтримку українців, які перебувають у Польщі, та збереження зв’язків української громади та української держави.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – сказав Зеленський.

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Президент не уточнив, якими будуть головні завдання майбутніх осередків.

Нагадаємо, на засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України. Новостворене міністерство буде працювати, серед іншого, для повернення українських громадян.