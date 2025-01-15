Зеленский анонсировал создание "центров единства" для украинцев за рубежом
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за рубежом будут созданы "центры единства", которые будут работать для поддержки украинцев.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве в среду, пишет "Европейская правда".
Зеленский отметил, что ранее в среду обсудил на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой поддержку украинцев, находящихся в Польше, и сохранение связей украинской общины и украинского государства.
"Мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом – unity hubs. Такие "центры единства" будут и в Польше, будут в Германии и в других странах, где есть наши люди", – сказал Зеленский.
Президент не уточнил, какими будут главные задачи будущих центров.
Напомним, на заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность министра национального единства Украины. Новосозданное министерство будет работать, среди прочего, для возвращения украинских граждан.