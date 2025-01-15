США викрили схеми обходу Росією санкцій через Китай і Киргизстан

Міністерство фінансів США у середу, 15 січня, оголосило про санкції проти чергових російських схем, які використовувались для обходу санкцій на військові товари.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Під санкції США потрапила мережа юридичних осіб у Росії та Китаї, спрямованих на схему обходу санкцій шляхом сприяння транскордонним платежам за секретні товари.

Також під санкції потрапили китайські компанії, які беруть участь у постачанні та виробництві російських планерних бомб і ударних безпілотників "Ланцет" і "Гарпія-А1", що використовуються у війні Росії проти України.

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Американський Мінфін додатково вніс у чорний список фінансову установу з Киргизстану – банк "Керемет", який координував свої дії з російськими посадовцями та російським підсанкційним банком для реалізації схеми обходу санкцій.

Окремим рішенням США повторно оголосили про санкції проти майже 100 організацій військово-промислового комплексу, що дозволить запроваджувати обмеження проти компаній, які з ними співпрацюють.

Усього нові санкції США торкнулись близько 250 фізичних та юридичних осіб.

Це не перший випадок, коли США викривають російські мережі ухиляння від санкцій.

У грудні 2024 року Мінфін США запровадив санкції проти осіб, пов'язаних із TGR Group – міжнародною мережею компаній та працівників, що сприяли обходу санкцій в інтересах російської еліти.

Нагадаємо, що 10 січня США також оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості – під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".