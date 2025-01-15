США разоблачили схемы обхода Россией санкций через Китай и Кыргызстан

Министерство финансов США в среду, 15 января, объявило о санкциях против очередных российских схем, которые использовались для обхода санкций на военные товары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Под санкции США попала сеть юридических лиц в России и Китае, направленных на схему обхода санкций путем содействия трансграничным платежам за секретные товары.

Также под санкции попали китайские компании, участвующие в поставках и производстве российских планерных бомб и ударных беспилотников "Ланцет" и "Гарпия-А1", используемых в войне России против Украины.

Реклама:

Американский Минфин дополнительно внес в черный список финансовое учреждение из Кыргызстана – банк "Керемет", который координировал свои действия с российскими чиновниками и российским подсанкционным банком для реализации схемы обхода санкций.

Отдельным решением США повторно объявили о санкциях против почти 100 организаций военно-промышленного комплекса, что позволит вводить ограничения против компаний, которые с ними сотрудничают.

Всего новые санкции США коснулись около 250 физических и юридических лиц.

Это не первый случай, когда США разоблачают российские сети уклонения от санкций.

В декабре 2024 года Минфин США ввел санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и работников, способствовавших обходу санкций в интересах российской элиты.

Напомним, что 10 января США также объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности – под ограничения попали, в частности российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".