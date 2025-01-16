Байден згадав Україну у своїй прощальній промові

Чинний американський президент Джо Байден, посаду якого 20 січня обійме республіканець Дональд Трамп, згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".

Про це він сказав у своїй прощальній промові, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи в Овальному кабінеті, Байден відзначив досягнення свого президентства.

Байден наголосив, що за час його президентства у США, йому вдалося "зміцнити НАТО".

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"А за кордоном ми зміцнили НАТО Україна все ще вільна, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм", – наголосив він.

Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що чинне керівництво США на чолі з Байденом докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації республіканця, в тому числі щодо України.

Нещодавно європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.