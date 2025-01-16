Байден упомянул Украину в своей прощальной речи

Действующий американский президент Джо Байден, должность которого 20 января займет республиканец Дональд Трамп, упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО".

Об этом он сказал в своей прощальной речи, сообщает "Европейская правда".

Выступая в Овальном кабинете, Байден отметил достижения своего президентства.

Байден отметил, что за время его президентства в США, ему удалось "укрепить НАТО".

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"А за рубежом мы укрепили НАТО Украина все еще свободна, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем", – подчеркнул он.

Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действующее руководство США во главе с Байденом прилагает усилия, чтобы обеспечить сильные позиции во внешней политике для следующей администрации республиканца, в том числе по Украине.

Недавно европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм относительно того, что Трамп не будет вынуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.