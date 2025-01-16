ЗМІ: Канада готується запровадити мита на товари зі США на суму $105 млрд

Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму 150 млрд канадських доларів (близько 105 млрд доларів США), які вона обкладе митами, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію від проінформованого посадовця, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника, цей список є попереднім і набуде чинності лише в тому випадку, якщо адміністрація Трампа зробить перший крок.

Він зазначив, що пізніше можуть бути додані додаткові тарифи з Канади, залежно від того, що робитимуть США, сказав співрозмовник.

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Водночас продукти з цього початкового списку не розголошуються.

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Переговори Трюдо й Трампа на тлі цих погроз позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США". Зокрема, 8 січня Трамп опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

9 січня ЗМІ інформували, що уряд Канади розглядає можливість запровадження тарифів на широкий спектр товарів американського виробництва, якщо Трамп втілить свою погрозу обкласти 25-відсотковим митом канадський імпорт.

Посол Канади в США Кірстен Гіллман заявила, що країна готова закупити більше товарів у Сполучених Штатів, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів.

Тоді ж вона акцентувала, що такий крок розглядається, аби заспокоїти стурбованість обраного президента США Дональда Трампа щодо дефіциту в торгівлі між країнами.

14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.