ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп

Уряд Канади розглядає можливість запровадження тарифів на широкий спектр товарів американського виробництва, якщо Дональд Трамп втілить свою погрозу обкласти 25-відсотковим митом канадський імпорт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналась канадська газета The Globe and Mail.

За словами високопосадовця уряду Канади, Оттава у відповідь на дії США може запровадити тарифи на такі американські товари, як апельсиновий сік, керамічні вироби, такі як унітази та раковини, а також деякі види сталевої продукції.

Серед інших можливих об'єктів тарифів у відповідь – американський скляний посуд, квіти і деякі види пластику, повідомило джерело.

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У Канаді хочуть якнайшвидше оприлюднити повний запропонований перелік таких товарів, щоб попередити американський бізнес про додаткові витрати, які вони понесуть у разі торговельної війни між країнами, йдеться у статті.

Джерело The Globe and Mail каже, що Канада обирає товари таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив на канадських споживачів і максимізувати – для людей, що ухвалюють рішення у США.

"Наприклад, апельсиновий сік здебільшого виробляється у Флориді – рідному штаті Трампа, де проживає багато членів Конгресу від Республіканської партії", – пише видання.

Обраний президент США раніше пообіцяв запровадити високі тарифи на канадські товари, якщо країна не вживатиме достатніх заходів щодо нелегальної міграції та контрабанди наркотиків через спільний кордон.

В останні тижні Трамп почав також говорити про те, що Канаді потрібно було б стати "51-м американським штатом", аби уникнути торговельної війни зі США.

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