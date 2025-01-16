СМИ: Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму $105 млрд

Канада составила первоначальный список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов (около 105 млрд долларов США), которые она обложит пошлинами, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от информированного чиновника, передает "Европейская правда".

По словам собеседника, этот список является предварительным и вступит в силу только в том случае, если администрация Трампа сделает первый шаг.

Он отметил, что позже могут быть добавлены дополнительные тарифы из Канады, в зависимости от того, что будут делать США, сказал собеседник.

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В то же время продукты из этого первоначального списка не разглашаются.

Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США". В частности, 8 января Трамп опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

9 января СМИ информировали, что правительство Канады рассматривает возможность введения тарифов на широкий спектр товаров американского производства, если Трамп воплотит свою угрозу обложить 25-процентной пошлиной канадский импорт.

Посол Канады в США Кирстен Гиллман заявила, что странаготова закупить больше товаров у Соединенных Штатов, включая свой следующий флот подводных лодок.

Тогда же она акцентировала, что такой шаг рассматривается, чтобы успокоить обеспокоенность избранного президента США Дональда Трампа относительно дефицита в торговле между странами.

14 января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.