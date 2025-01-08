Трамп опублікував карти США з приєднаною Канадою

Обраний президент США Дональд Трамп у вівторок знову запропонував додати Канаду до складу Сполучених Штатів як 51-й штат, опублікувавши карти, на яких Канада зображена як частина США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок ввечері Трамп опублікував кілька постів на своїй соціальній платформі Truth Social – один з картою США і Канади, позначених одним кольором, з написом "Сполучені Штати", а інший – з зображенням США і Канади, вкритих американським прапором.

"О, Канада!", – написав він в одному дописі.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY – Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Переговори Трюдо й Трампа на тлі цих погроз позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

Варто зазначити, що соратник Трампа в Європі, угорський прем'єр Віктор Орбан також відзначався інцидентами з демонстрацією карт змінених кордонів своєї країни з територіальними претензіями до сусідів.

У листопаді 2022 року Орбан викликав дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини".

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами.

Детальніше на цю тему – у статті: Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.