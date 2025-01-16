Реєстр збитків від війни з Росією почав приймати заяви про смерть членів сім’ї

З 16 січня 2025 року Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, розпочав приймати заяви на відшкодування від членів сімей, що втратили близьких родичів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Реєстру збитків.

Відтепер родини, які втратили близьких членів сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, можуть подавати заяви на отримання компенсацій в Реєстр збитків.

"Від сьогодні, члени сімей, які втратили близького члена сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву в категорії А2.1 до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Ця категорія заяв стосується відшкодування шкоди за душевний біль та страждання, спричинені втратою близького члена сім’ї", – йдеться у повідомленні.

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У Реєстрі збитків нагадали, що "відкриття процесу подання заяв у цій категорії було відтерміновано через кібератаку на українські державні реєстри у грудні 2024 року".

Втрата близького члена родини – це вже друга категорія заяв, відкрита до подання до Реєстру.

Перша категорія стосується пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, прийом заяв до якої наразі призупинений через кібератаку. Можливість подати заяву за цією категорією відновиться, "як тільки відповідні державні реєстри відновлять свою роботу в повному обсязі".

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.

До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Станом на сьогодні, Реєстр отримав орієнтовно 13000 заяв за категорією "пошкодження або знищення житлового нерухомого майна", із загальною сумою заявлених збитків понад 800 мільйонів євро.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що РЄ відграватиме ключову роль у притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.