Реестр ущерба от войны с Россией начал принимать заявления о смерти членов семьи

С 16 января 2025 года Реестр ущерба, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, начал принимать заявления на возмещение от членов семей, потерявших близких родственников в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Реестра ущерба.

Отныне семьи, которые потеряли близких членов семьи в результате полномасштабного вторжения РФ, могут подавать заявления на получение компенсаций в Реестр ущерба.

"С сегодняшнего дня, члены семей, которые потеряли близкого члена семьи в результате полномасштабного вторжения России в Украину, могут подать заявление в категории А2.1 в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины. Эта категория заявлений касается возмещения вреда за душевную боль и страдания, вызванные потерей близкого члена семьи", – говорится в сообщении.

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В Реестре ущерба напомнили, что "открытие процесса подачи заявлений в этой категории было отсрочено из-за кибератаки на украинские государственные реестры в декабре 2024 года".

Потеря близкого члена семьи – это уже вторая категория заявлений, открытая к подаче в Реестр.

Первая категория касается повреждения или уничтожения жилого недвижимого имущества, прием заявлений в которой пока приостановлен из-за кибератаки. Возможность подать заявление по этой категории восстановится, "как только соответствующие государственные реестры возобновят свою работу в полном объеме".

Реестр ущерба, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5, Он является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны.

К Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз.

На сегодня, Реестр получил ориентировочно 13000 заявлений по категории "повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества", с общей суммой заявленных убытков более 800 миллионов евро.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что СЕ будет играть ключевую роль в привлечении России к ответственности за преступление агрессии.