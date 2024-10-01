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Генсек Ради Європи у ПАРЄ назвав Україну пріоритетом своєї роботи

Новини — Вівторок, 1 жовтня 2024, 18:02 — Олег Павлюк

Новий генеральний секретар Ради Європи, швейцарець Ален Берсе у першому виступі на Парламентській асамблеї РЄ у вівторок, 1 жовтня, пріоритетами своєї роботи назвав Україну, демократію та єдність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Watson.

За словами Берсе, спільна роль Ради Європи полягає у "захисті та просуванні прав людини, демократії та верховенства права", і ці принципи "лежать в основі нашої інституції".

"Рада Європи має відіграти важливу та унікальну роль для України на тлі російської агресії",  – підкреслив він, нагадавши про роль Європейського суду з прав людини в розгляді справ, пов'язаних із війною в Україні, а також Реєстр збитків при РЄ.

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"Ми повинні залишатися відкритими і творчими, щоб підтримати Україну в її стійкості і відновленні", – вважає генсек Ради Європи.

Новий генсек Ради Європи назвав своїм першим пріоритетом підтримку України

Крім того, Берсе закликав Раду Європи взяти на себе зобов'язання щодо демократії, яка занепадає в усьому світі через війни, зростання антисемітизму та глобальне потепління.

Також він вважає, що організація повинна шукати "шляхи зближення" Європи та взяти на себе зобов'язання щодо миру, стабільності, процвітання і безпеки.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генерального секретаря організації 25 червня – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Його попередниця, колишня міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, вирішила не балотуватись на другий термін.

Одразу після обрання новий генеральний секретар Ради Європи також говорив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.

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Рада Європи
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