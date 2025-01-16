Прем’єр Британії і Зеленський вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України.

Про це в своєму X (Twitter) повідомив український президент.

Стармер і Зеленський вшанували памʼять загиблих біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі у столиці та поклали квіти.

"Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну", – написав президент Зеленський.

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Михайлівська площа. Разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України.



Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. pic.twitter.com/I5SuVTBF3x – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2025

Нагадаємо, 16 січня до України прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як зазначили в офісі Стармера, Велика Британія та Україна підпишуть знакову угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь

У Києві Стармера зустрів посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач українських Збройних Сил Валерій Залужний.

Раніше ЗМІ інформували, що під час візиту Стармера також буде обговорене питання можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.

9 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.