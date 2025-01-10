ЗМІ: Стармер відвідає Україну, аби обговорити розміщення миротворчих сил

Найближчими тижнями прем’єр Британії Кір Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією, і це буде його перший візит до України, відтоді як він став прем'єр-міністром Великої Британії.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова президента Володимира Зеленського після зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині, а також – на ознайомленого співрозмовника, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, Зеленський не повідомив, коли саме Стармер планує відвідати Україну, однак співрозмовник агентства, який знайомий із цим питанням, зазначив, що це має відбутися найближчими тижнями

"Ця ініціатива була започаткована Емманюелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він відвідає Україну і ми поговоримо", – цитують слова Зеленського журналісти.

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Нагадаємо, наприкінці 2024 року з ініціативи Макрона активізувалися розмови про можливість потенційного розміщення в Україні контингенту європейських союзників як одного із запобіжників від нового нападу Росії.

Президент Володимир Зеленський визнав, що на передріздвяних зустрічах у Брюсселі справді обговорювали таку ідею, та що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, Зеленський сказав, що вважає розгортання іноземних контингентів в Україні одним з найкращих інструментів примусу Росії до миру.

Того ж дня Макрон та Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, а Україна була центральною темою їхньої розмови.