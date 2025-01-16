Премьер Британии и Зеленский почтили память павших защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер почтили память павших защитников и защитниц Украины.

Об этом в своем X (Twitter) сообщил украинский президент.

Стармер и Зеленский почтили память погибших у Стены памяти на Михайловской площади в столице и возложили цветы.

"Уважаем и помним подвиг наших воинов. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину", – написал президент Зеленский.

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Михайлівська площа. Разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України.



Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. pic.twitter.com/I5SuVTBF3x – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2025

Напомним, 16 января в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как отметили в офисе Стармера, Великобритания и Украина подпишут знаковое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений

В Киеве Стармера встретил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинских Вооруженных Сил Валерий Залужный.

Ранее СМИ информировали, что во время визита Стармера также будет обсуждаться вопрос возможности развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.

9 января информировали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.