Експремʼєрка Фінляндії подала до суду на 36-річного чоловіка, який її переслідує

Колишня премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін звернулась до суду з проханням видати заборонний припис стосовно 36-річного чоловіка.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Марін подала заяву про заборонний припис до Окружного суду Гельсінкі, де вона буде розглядатись уранці в пʼятницю, 17 січня.

Колишня фінська премʼєрка повинна особисто з'явитися на слухання, інакше її справа не буде розглянута.

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Заява Марін про заборонний припис стосується 36-річного чоловіка. За інформацією видання Helsingin Sanomat, йдеться про непублічну особу, щодо якої вже принаймні двічі запитували заборонний припис.

Сама премʼєрка Фінляндії утримується від коментарів з цього питання.

У Фінляндії про заборонний судовий припис може попрохати будь-хто, хто відчуває загрозу або переслідування з боку іншої людини. Такий припис забороняє іншій людині контактувати з вами чи наближатись до вас.

Санна Марін, яка стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідера Соціал-демократичної партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.

Нині вона працює в Інституті Тоні Блера та веде непублічне життя.