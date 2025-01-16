Экс-премьер Финляндии подала в суд на 36-летнего мужчину, который ее преследует

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин обратилась в суд с просьбой выдать запрещающее предписание в отношении 36-летнего мужчины.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Марин подала заявление о запретительном предписании в Окружной суд Хельсинки, где оно будет рассматриваться утром в пятницу, 17 января.

Бывший финский премьер должна лично явиться на слушания, иначе ее дело не будет рассмотрено.

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Заявление Марин о запретительном предписании касается 36-летнего мужчины. По информации издания Helsingin Sanomat, речь идет о непубличной личности, в отношении которой уже по крайней мере дважды запрашивали запретительное предписание.

Сама премьер Финляндии воздерживается от комментариев по этому вопросу.

В Финляндии о запретительном судебном предписании может попросить любой, кто чувствует угрозу или преследование со стороны другого человека. Такое предписание запрещает другому человеку контактировать с вами или приближаться к вам.

Санна Марин, которая стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера Социал-демократической партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьем месте и не вошли в состав нового правительства.

Сейчас она работает в Институте Тони Блэра и ведет непубличную жизнь.