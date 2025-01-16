ЗМІ: Французькі соціалісти вирішили не підтримувати вотум недовіри прем'єру

У Франції 66 депутатів-соціалістів вирішили все ж не висловлювати недовіру уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

Про це стало відомо Le Figaro, передає "Європейська правда".

Рішення було прийнято після кількагодинного обговорення на засіданні групи в середу вдень у Національній асамблеї, де переважна більшість учасників проголосувала за те, щоб не підтримувати вотум недовіри.

"Ми до останнього сумнівалися в нашій позиції, щоб спробувати отримати більше від уряду", – сказав один з членів групи.

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Позиція мала бути ратифікована вищим виконавчим органом Соціалістичної партії у четвер вранці. Однак кілька членів національного бюро, за яким залишається вирішальне слово, не погодилися з цим.

Відмовляючись голосувати за вотум недовіри, висунутий їхніми союзниками з Нового народного фронту, соціалісти наражають себе на докори ультралівої "Нескореної Франції", комуністів та "Зелених".

Лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон попередив у вівторок ввечері, що будь-який депутат, який не проголосує за вотум недовіри, на наступних парламентських виборах зіткнеться з кандидатом від його політсили у своєму окрузі.

Протягом останніх кількох днів лідери соціалістів прагнули представити себе як "партію уряду", здатну досягати компромісів. Така позиція дозволила соціалістам домогтися від уряду Байру низки поступок, включаючи відкриття соціальної конференції з питань пенсійного забезпечення, обговорення податку на оптимізацію великих статків, припинення делістингу ліків та збереження 4 тисяч викладацьких посад.

Як повідомлялося, у парламенті Франції у четвер голосуватимуть за висловлення недовіри уряду Франсуа Байру, трохи більш як за місяць від початку його роботи.

Спікерка Національної асамблеї Яель Брон-Піве закликала депутатів "діяти відповідально", наголошуючи, що вже середина січня, а Франція досі не має затвердженого річного бюджету.

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