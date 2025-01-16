Вотум недоверия премьеру Франции провалился

Национальное собрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству Франсуа Байру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Спикер Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве после 18 часов по местному времени вышла на трибуну, чтобы объявить результаты голосования за недоверие.

Голосовать могли только те, кто поддерживает вотум недоверия.

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Она получила 131 голос "за", что очень далеко от нужных 289.

Вотум недоверия инициировали депутаты ультралевой "Непокоренной Франции", "Зеленые" и коммунисты. Дебаты начались с 15:00 по Парижу.

Ранее стало известно, что 66 депутатов-социалистов решили все же не выражать недоверие правительству премьер-министра Франсуа Байру.

Ультраправое "Национальное объединение" также решило не отзывать доверие правительству Байру.

Стоит отметить, что предыдущее правительство во главе с Мишелем Барнье было отправлено в отставку всего шесть недель назад.

Спикер Национальной ассамблеи перед четверговым голосованием призвала депутатов "действовать ответственно", подчеркивая, что уже середина января, а Франция до сих пор не имеет утвержденного годового бюджета.

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