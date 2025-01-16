Вотум недоверия премьеру Франции провалился
Национальное собрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству Франсуа Байру.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.
Спикер Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве после 18 часов по местному времени вышла на трибуну, чтобы объявить результаты голосования за недоверие.
Голосовать могли только те, кто поддерживает вотум недоверия.
Она получила 131 голос "за", что очень далеко от нужных 289.
Вотум недоверия инициировали депутаты ультралевой "Непокоренной Франции", "Зеленые" и коммунисты. Дебаты начались с 15:00 по Парижу.
Ранее стало известно, что 66 депутатов-социалистов решили все же не выражать недоверие правительству премьер-министра Франсуа Байру.
Ультраправое "Национальное объединение" также решило не отзывать доверие правительству Байру.
Стоит отметить, что предыдущее правительство во главе с Мишелем Барнье было отправлено в отставку всего шесть недель назад.
Спикер Национальной ассамблеи перед четверговым голосованием призвала депутатов "действовать ответственно", подчеркивая, что уже середина января, а Франция до сих пор не имеет утвержденного годового бюджета.
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