У Нідерландах кілька міністерств евакуювали через небезпеку

Міністерства економіки та сільського господарства Нідерландів уранці 16 січня тимчасово евакуювали через повідомлення про чоловіка, який втік із суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Omroep West.

Чоловік передчасно покинув залу суду неподалік міністерств, де йому мали оголосити вирок, і непомітно зайшов у будівлю міністерств разом із одним зі співробітників.

За підозрюваним слідували кілька співробітників прокуратури.

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Охорона міністерств вирішила, що чоловік може становити небезпеку, і негайно увімкнула евакуаційну сигналізацію, після чого все приміщення було евакуйовано, а співробітники опинилися на вулиці.

Згодом зображення з камер спостереження показали, що чоловік покинув будівлю, повідомила поліція Гааги, після чого співробітники змогли знову увійти до приміщення.

Чоловіку, який після "відвідування" міністерств повернувся до суду, тепер може загрожувати додаткове звинувачення в порушенні громадського порядку.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року поблизу міста Утрехт у центрі Нідерландів через нерозірвану британську бомбу часів Другої світової війни довелося евакуювати мешканців та зупиняти рух на залізниці.