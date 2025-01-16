В Нидерландах несколько министерств эвакуировали из-за опасности

Министерства экономики и сельского хозяйства Нидерландов утром 16 января временно эвакуировали из-за сообщения о мужчине, который сбежал из суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Omroep West.

Мужчина преждевременно покинул зал суда неподалеку министерств, где ему должны были объявить приговор, и незаметно зашел в здание министерств вместе с одним из сотрудников.

За подозреваемым следовали несколько сотрудников прокуратуры.

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Охрана министерств решила, что мужчина может представлять опасность, и немедленно включила эвакуационную сигнализацию, после чего все помещения были эвакуированы, а сотрудники оказались на улице.

Впоследствии изображения с камер наблюдения показали, что мужчина покинул здание, сообщила полиция Гааги, после чего сотрудники смогли снова войти в помещение.

Мужчине, который после "посещения" министерств вернулся в суд, теперь может грозить дополнительное обвинение в нарушении общественного порядка.

Напомним, в октябре 2024 года вблизи города Утрехт в центре Нидерландов из-за неразорвавшейся британской бомбы времен Второй мировой войны пришлось эвакуировать жителей и останавливать движение на железной дороге.