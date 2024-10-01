У Нідерландах евакуювали десяток будинків і зупинили потяги через бомбу часів Другої світової

Поблизу міста Утрехт у центрі Нідерландів через нерозірвану британську бомбу часів Другої світової війни довелося евакуювати мешканців та зупиняти рух на залізниці.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Бомбу виявили ще у липні в містечку Бюннік біля деревообробного підприємства завдяки історику Хенку Блоку, який працював зі щоденниками свідків боїв та бачив там детальні описи, як союзники інтенсивно бомбардували стратегічну місцевість уздовж залізниці у цьому районі.

Фото EOD – служби зі знешкодження вибухонебезпечних предметів

Блок зрозумів, що довкола та під деревообробним підприємством досі можуть залишатися нерозірвані бомби і це може за якихось обставин призвести до трагедії, та повідомив про свої підозри керівництву лісопильні. Там серйозно поставилися до його попередження та замовили обстеження території, під час якого і справді виявили 500-кілограмову британську бомбу.

Реклама:

З бомби вилучать підривний механізм, після чого перевезуть на військовий полігон для контрольованого підриву.

У вівторок, на коли запланували роботи, довкола місця знахідки евакуювали 15 будинків. Також у ці години зупинили рух на залізничній гілці між Утрехтом і сусіднім містечком Дріберген.

Район знахідки буде огороджений орієнтовно до 20 години вечора.

У вересні польському Щецині, що неподалік кордону з Німеччиною, через знайдену бомбу часів Другої світової війни перекрили низку вулиць та евакуювали мешканців дев’яти будинків.

У Чехії в серпні проводили масштабну операцію через знайдену на території заводу авіабомбу.