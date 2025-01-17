Литва розпочинає патрулювання Балтійського моря в рамках операції НАТО

Два литовські кораблі розпочнуть патрулювання Балтійського моря в п'ятницю, 17 січня, в рамках операції із захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT із посиланням на заяву військових, передає "Європейська правда".

За словами військових, протимінні і патрульні кораблі флотилії військових кораблів були активовані і розгорнуті в Балтійському морі в рамках операції НАТО "Балтійський вартовий", яка є частиною плану дій НАТО.

Зазначається, що під час місії литовські кораблі виконуватимуть завдання з патрулювання і спостереження, співпрацюватимуть з союзними силами НАТО і використовуватимуть сучасні технології, щоб вчасно виявляти і запобігати потенційним загрозам.

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Також, в литовській армії зазначили, що підводний робот на борту протимінного корабля буде використовуватися для моніторингу морського дна Балтійського моря.

За словами адмірала Гедрюса Пременецкаса, командувача Військово-морських сил, участь Литви є чітким сигналом того, що країна, як член НАТО, "докладає всіх зусиль для забезпечення захисту критично важливої інфраструктури в Балтійському морі".

Ця операція НАТО була розпочата у відповідь на виявлення 25 грудня 2024 року пошкоджень підводних кабелів між Естонією і Фінляндією з метою запобігання можливим спробам пошкодження підводної інфраструктури і зміцнення регіональної безпеки. Операція НАТО триватиме 90 днів.

Цього тижня НАТО оголосила про початок нової моніторингової місії в Балтійському морі за участю патрульних кораблів і літаків, спрямованої на запобігання будь-яким спробам атакувати підводну інфраструктуру в регіоні.

Додатково вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.

Керівник Центру НАТО з питань безпеки критичної морської підводної інфраструктури Нільс Маркуссен заявив 16 січня, що "неможливим завданням" захист мережі підводних кабелів і трубопроводів від диверсій на Балтиці.