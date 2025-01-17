Литва начинает патрулирование Балтийского моря в рамках операции НАТО

Два литовских корабля начнут патрулирование Балтийского моря в пятницу, 17 января, в рамках операции по защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на заявление военных, передает "Европейская правда".

По словам военных, противоминные и патрульные корабли флотилии военных кораблей были активированы и развернуты в Балтийском море в рамках операции НАТО "Балтийский часовой", которая является частью плана действий НАТО.

Отмечается, что во время миссии литовские корабли будут выполнять задачи по патрулированию и наблюдению, сотрудничать с союзными силами НАТО и использовать современные технологии, чтобы вовремя выявлять и предотвращать потенциальные угрозы.

Реклама:

Также, в литовской армии отметили, что подводный робот на борту противоминного корабля будет использоваться для мониторинга морского дна Балтийского моря.

По словам адмирала Гедрюса Пременецкаса, командующего Военно-морских сил, участие Литвы является четким сигналом того, что страна, как член НАТО, "прилагает все усилия для обеспечения защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море".

Эта операция НАТО была начата в ответ на обнаружение 25 декабря 2024 года повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. Операция НАТО продлится 90 дней.

На этой неделе НАТО объявила о начале новой мониторинговой миссии в Балтийском море с участием патрульных кораблей и самолетов, направленной на предотвращение любых попыток атаковать подводную инфраструктуру в регионе.

Дополнительно восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

Руководитель Центра НАТО по вопросам безопасности критической морской подводной инфраструктуры Нильс Маркуссен заявил 16 января, что "невозможной задачей" является защита сети подводных кабелей и трубопроводов от диверсий на Балтике.