Спікер Сейму Польщі обіцяє закон-запобіжник від виходу країни з ЄС

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня, лідер партії "Польща 2050", анонсував розробку законопроєкту, який ускладнив би процес виходу Польщі ЄС, якщо якась майбутня влада вирішить його ініціювати.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

16 січня Головня оголосив, що готує закон-запобіжник від необдуманого виходу країни з ЄС.

"Я планую підготувати закон, який ускладнить процес потенційного виходу Польщі з ЄС", – повідомив спікер.

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Він зауважив, що членство Польщі у Євросоюзі – "зароблений здобуток поколінь", а зараз для ініціювання процесу виходу з ЄС достатньо простої більшості у Сеймі.

Головня зауважив, що якщо таке питання колись постане, про нього поляків слід обов’язково запитувати на референдумі, так само як раніше про вступ до ЄС.

Серед правих сил у Польщі є групи, які закликають до виходу з Євросоюзу.

Під час конфліктів з Брюсселем за часів перебування при владі партії "Право і справедливість" від опозиції неодноразово лунали звинувачення, що влада ставить під загрозу членство Польщі у ЄС. Зокрема, так було у 2021 році, коли Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Тодішній прем'єр Матеуш Моравецький назвав брехнею заяви, що "Право і справедливість" нібито планує вихід Польщі з Євросоюзу.