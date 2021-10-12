Прем’єр Польщі назвав брехнею заяви про плани виходу з ЄС

Уряд Польщі не хоче, аби країна вийшла з Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, звинувативши опозицію у брехні.

Із заявою глава польського уряду виступив під час саміту "Вишеградської четвірки" в Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Наша дорога опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити союз, вийшовши з ЄС", - сказав Матеуш Моравецький.

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"Очевидно, що це не просто фейкові новини, це щось гірше - це брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу", - додав він.

Нагадаємо, цими вихідними у Польщі пройшли масові протести, їх викликало рішення Конституційного суду, що положення договору про Європейський Союз несумісні з польською конституцією.

В польській опозиції впевнені: йдеться про початок виходу Польщі зі складу ЄС.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, коментуючи протести проти потенційного виходу Польщі з ЄС заявив, що ні про який Polexit немає мови.

7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

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