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Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі статті договорів ЄС

Четвер, 7 жовтня 2021, 19:38

Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що деякі статті договорів Європейського Союзу є неконституційними в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Трибунал розглядав заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо закріпленого в договорах принципу верховенства права ЄС над національним законодавством.

Рішення кілька разів відкладалося, останній раз це було 30 вересня. У четвер рішення було ухвалене більшістю голосів, двоє суддів висловили незгоду.

Уряд на чолі з партією "Право і справедливість" (PiS) залучений в серію суперечок з ЄС з найрізноманітніших питань, від судів і свободи ЗМІ до прав ЛГБТ. Ця справа стосувалася змін, які PiS внесла в судову систему країни.

"Верховенство конституційного права над іншими джерелами права прямо випливає з Конституції Республіки Польща. Сьогодні (ще раз) це було чітко підтверджено Конституційним судом", - написав у Twitter офіційний представник уряду Петр Мюллер.

Критики попереджають, що оспорювання верховенства права ЄС ставить під загрозу не тільки довгострокове майбутнє Польщі в Союзі, а й стабільність самого блоку.

Нагадаємо, 6 жовтня Суд ЄС постановив, що Польща порушила демократичні правила незалежності судових органів, змусивши перевести в інший відділ суддю, який критикував уряд.

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